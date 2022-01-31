برشلونة يطلب استعادة نيمار ويتلقى الرد!

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني اقترح على باريس سان جيرمان الفرنسي الاستغناء عن نيمار دا سيلفا في صفقة تبادلية.

وأعلن مراسل شبكة "فرانس بلو" الفرنسية، عن طلب إدارة الفريق الكاتالوني ضم نيمار مقابل عثمان ديمبلي.

وأضاف أن إدارة النادي باريس سان جيرمان تجاهلت هذا العرض، ولم تفكر فيه من الأساس.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن بي إس جي يفكر في ضم عثمان ديمبلي، الذي ينتهي تعاقده مع البارسا بنهاية الموسم الجاري.

أما نيمار الذي انضم لسان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 فقد قام بتمديد عقده إلى صيف 2025.

يذكر أن عقد ديمبلي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل، ورفض اللاعب عرض التجديد، كما أنه يرفض حاليًا الرحيل في الشتاء، من أجل الانتقال مجانًا إلى ناديه الجديد والحصول على مكافأة توقيع كبيرة.