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ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقة مبابي

تاريخ النشر: 31/01/2022 - 16:48

ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقة مبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، اقترب من حسم انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" في الصيف القادم، وهو يرفض كل عروض التجديد مع فريقه حتى الآن.

وحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة نادي ريال مدريد توصلت لاتفاق بالفعل مع مبابي من أجل اللعب في "سانتياغو برنابيو" خلال الموسم المقبل عبر صفقة مجانية.

وأشارت إلى أن كيليان مبابي سيحصل مع ريال مدريد على 50 مليون يورو سنويًا، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه الإعلان الرسمي عن صفقة مبابي سيكون عقب انتهاء مواجهتي ريال مدريد وسان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت "ماركا" أن ريال مدريد سيواصل العمل في صمت للتعاقد أيضًا مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

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#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد

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