  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

موراتا يتلقى عرضا مفاجئا من البريمييرليغ

تاريخ النشر: 31/01/2022 - 09:23

موراتا يتلقى عرضا مفاجئا من البريمييرليغ
النجم الإسباني ألفارو موراتا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ألفارو موراتا، المعار من أتلتيكو مدريد تلقى عرضا مفاجئا من أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة موراتا في يوفنتوس خلال الصيف القادم، وتزعم العديد من التقارير أن الفريق الإيطالي لا ينوي ضمه بشكل نهائي، خاصة عقب التعاقد مع المهاجم دوسان فلاهوفيتش.

وحسب صحيفة "آس"، فإن ميجيل مولينا، مساعد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، اتصل بموراتا، وعرض عليه اللعب في الجانرز خلال الموسم الحالي.

وسبق أن عمل مولينا في أتلتيكو مدريد أثناء تواجد موراتا، لذا يرتبط الطرفان بعلاقة جيدة.

وأشارت إلى أن مولينا حاول إقناع المهاجم الإسباني، بأنه القطعة المفقودة في مشروع آرسنال.

وأوضحت الصحيفة أن موراتا يعرف الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة وجوده في تشيلسي، لكن لديه بعض التحفظات بشأن العودة إلى لندن مرة أخرى.

بودكاست عرب 48

#يوفنتوس
#ألفارو موراتا
#آرسنال

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وسان جيرمان
صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وسان جيرمان

2022-01-31

أمم أفريقيا: صلاح يقود مصر للتأهل والفوز على المغرب
أمم أفريقيا: صلاح يقود مصر للتأهل والفوز على المغرب

2022-01-30

إيقاف غرينوود عن اللعب بعد تورطه مع صديقته!
إيقاف غرينوود عن اللعب بعد تورطه مع صديقته!

2022-01-30

الأكثر قراءة

مسؤولون: حكروش متورط في خلافات في كفركنا.. و

مسؤولون: حكروش متورط في خلافات في كفركنا.. و"وحدة سيف" لا داعي لها

2022-01-30
حالة الطقس: استمرار الأجواء الماطرة حتى الأربعاء

حالة الطقس: استمرار الأجواء الماطرة حتى الأربعاء

2022-01-30
إسرائيل تسعى لتحويل العلاقات مع تركيا من

إسرائيل تسعى لتحويل العلاقات مع تركيا من "جامدة" إلى "فاترة"

2022-01-30

"الشاباك" يستغلّ تظاهرات النقب لإحباط لمّ الشمل

2022-01-30
ارتفاع في أسعار الوقود فجر الثلاثاء

ارتفاع في أسعار الوقود فجر الثلاثاء

2022-01-30