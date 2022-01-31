موراتا يتلقى عرضا مفاجئا من البريمييرليغ

أفادت تقارير صحفية أن مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ألفارو موراتا، المعار من أتلتيكو مدريد تلقى عرضا مفاجئا من أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة موراتا في يوفنتوس خلال الصيف القادم، وتزعم العديد من التقارير أن الفريق الإيطالي لا ينوي ضمه بشكل نهائي، خاصة عقب التعاقد مع المهاجم دوسان فلاهوفيتش.

وحسب صحيفة "آس"، فإن ميجيل مولينا، مساعد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، اتصل بموراتا، وعرض عليه اللعب في الجانرز خلال الموسم الحالي.

وسبق أن عمل مولينا في أتلتيكو مدريد أثناء تواجد موراتا، لذا يرتبط الطرفان بعلاقة جيدة.

وأشارت إلى أن مولينا حاول إقناع المهاجم الإسباني، بأنه القطعة المفقودة في مشروع آرسنال.

وأوضحت الصحيفة أن موراتا يعرف الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة وجوده في تشيلسي، لكن لديه بعض التحفظات بشأن العودة إلى لندن مرة أخرى.