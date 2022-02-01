أوباميانغ قدم تضحية كبيرة من أجل برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الجابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، قدم تنازلا كبيرا من أجل إتمام انتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني هذا الموسم.

وتمكن أوباميانغ من فسخ عقده مع آرسنال الإنجليزي، حتى ينتقل بشكل مجاني إلى برشلونة رغم غلق باب الانتقالات الشتوية في الليغا.

وحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أوباميانغ قدم تضحية كبيرة بالحصول على راتب يبلغ 5 آلاف يورو أسبوعيًا مع برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيوقع أوباميانغ على عقد مدته موسم ونصف، وسيحصل على راتب مختلف مع البارسا خلال الموسم المقبل.

وواجه برشلونة أزمة في التعاقد مع أوباميانغ دون التخلي عن الفرنسي عثمان ديمبلي، لأن هذا الأمر يتعارض مع قانون اللعب المالي النظيف.

ونجح البارسا في حل الأزمة، بعد فسخ عقد اللاعب الجابوني مع آرسنال، وموافقة أوباميانغ على راتبه الصغير حتى نهاية الموسم.