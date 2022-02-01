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ريال مدريد يتلقى نبأ سارا

تاريخ النشر: 01/02/2022 - 09:35

ريال مدريد يتلقى نبأ سارا
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ب)
عرب ٤٨

تلقى فريق ريال مدريد نبأ سارا قبل أسبوعين من ملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد الفرنسي كريم بنزيمة للتدرب بالكرة، بعد تعافيه من إصابة التقلص في الفخذ الأيسر، التي لحقت به يوم 16 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث يستهدف اللحاق بمباراة أتلتيك بيلباو، الخميس المقبل، في ربع نهائي كأس الملك.

وشارك ماركو أسينسيو وداني كارفاخال في المران الجماعي للفريق، والذي جاء بعد يومين ونصف راحة.

وتعافى أسينسيو من تمزق عضلي بسيط في الساق اليسرى، كما عاد كارفاخال بعد 12 يوما من الغياب بسبب فيروس كورونا.

ولم يشارك المدافع فيرلاند ميندي، الذي يعاني من إصابة في الساق اليسرى، حيث تدرب داخل منشآت النادي بهدف اللحاق بمواجهة سان جيرمان.

ويغيب ميندي عن مباراة أتلتيك بيلباو، وسيخلق مشكلة في مركز الظهير الأيسر للمدرب كارلو أنشيلوتي، الذي لن يتمكن أيضا من الاعتماد على مارسيلو للإيقاف.

لكنه سيتمكن من الاعتماد على إيدر ميليتاو، بعدما انضم المدافع للتدريبات عقب تركه معسكر البرازيل، عقب حصوله على بطاقة صفراء أمام الإكوادور، ليتعرض للإيقاف.

ولا يزال كاسميرو وفينسيوس ورودريغو مع المنتخب البرازيلي، وكذلك فيدي فالفيردي مع منتخب أوروجواي، حيث يعود الرباعي غدا الأربعاء.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان
#دوري أبطال أوروبا
#كريم بنزيمة
#ماركو أسينسيو
#داني كارفاخال

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