مانشستر سيتي يحصن نجمه بعقد جديد

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي مدد عقد أحد لاعبيه البارزين في الفريق لغاية صيف 2027.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي "يسعد النادي إعلان توقيع جواو كانسيلو على تمديد لعقده مدته عامين".

وأضاف "تعني الصفقة الجديدة للاعب البالغ من العمر 27 عامًا أنه سيبقى في ملعب الاتحاد حتى صيف عام 2027، ليكون قد أمضى ثماني سنوات في النادي".

وصرح كانسيلو "مانشستر سيتي نادٍ رائع، وأنا سعيد للغاية بتوقيع هذا العقد الجديد".

وأضاف "لاعبو السيتي لديهم كل ما يحتاجون للاستفادة من إمكاناتهم بشكل كامل، حيث توجد هنا مرافق مذهلة وزملاء على مستوى عالٍ ومدرب رائع يدفعنا للأمام كل يوم".

واختتم "لا يوجد مكان أفضل من هنا للعب كرة القدم، ومن دواعي سروري العمل مع هذا النادي".