ما حقيقة اتفاق ريال مدريد مع مبابي؟

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة اتفاق فريق ريال مدريد الإسباني مع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، تمهيدا للتعاقد معه عقب نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان الصيف القادم، وهو يرفض كل عروض التجديد.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ريال مدريد اتفق بالفعل مع مبابي من أجل اللعب في "سانتياغو برنابيو" خلال الموسم المقبل، مقابل الحصول على 50 مليون يورو سنويًا، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

وأضافت "الصفقة ستعلن عقب صدام الفريقين بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".

لكن لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، قال إن ريال مدريد لم يوقع أي شيء مع مبابي حتى الآن، كما أن راتب اللاعب الفرنسي لن يقترب من 50 مليون يورو بأي حال من الأحوال.

وأضاف "لن يعلن ريال مدريد عن صفقة مبابي، بعد مباراته ضد سان جيرمان في دوري الأبطال".

وختم "سيتواصل ريال مدريد مع سان جيرمان في شهر أيار/مايو أو حزيران/يونيو، ويبلغه برغبته في التفاوض مع مبابي".