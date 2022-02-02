برشلونة يتلقى صدمة مفاجئة!

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، تلقي صدمة قوية بعد إصابة الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي عن إصابة أليخاندرو على مستوى الكاحل الأيمن.

وتعرض بالدي للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد كاستيا، السبت الماضي، وغادر الملعب بعد مرور 9 دقائق فقط على انطلاقة اللقاء.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن أليخاندرو بالدي سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين ونصف، على أقل تقدير.

وأشارت إلى أن هذا الأمر بمثابة صدمة قوية للمدرب تشافي، لعدم وجود بديل للظهير الأيسر الأساسي جوردي ألبا.

وخاض بالدي، 6 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الجاري، أمام بايرن ميونخ وغرناطة وألافيس وسيلتا فيغو وإلتشي ودينامو كييف.