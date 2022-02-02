بوكيتينو يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، حسم مصيره مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن بوكيتينو أبلغ المقربين منه بأنه سيرحل عن بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، وذلك قبل عام من انتهاء تعاقده في صيف 2023.

وأضافت أن ما دفع المدرب الأرجنتيني لهذه الخطوة أكثر من سبب، منها شعوره بالملل من ملاحقة وسائل الإعلام له والسؤال عن طريقة لعب الفريق ومستوى اللاعبين.

أما ثاني الأسباب فهي العلاقة المتوترة بين بوكيتينو، والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي، والتي كانت آخر فصولها، فشل صفقة التعاقد مع تانجي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام الإنجليزي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن إدارة بي إس جي، حاولت خلال الفترة الماضية إقالة بوكيتينو، وبدأت البحث عن بديل له، حيث تواصلت مع زين الدين زيدان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لكنه رفض تولي المهمة.

وفي المقابل، يخطط ماوريسيو بوكيتينو أيضا للرحيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سعيا لتولي تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.