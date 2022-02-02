  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يستهدف إبرام 4 صفقات قوية

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 17:20

ريال مدريد يستهدف إبرام 4 صفقات قوية
لاعبو ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يخطط لإبرام صفقات قوية بالمجان لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى ريال مدريد اهتمامه بضم الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند على الترتيب.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يستهدف عقد أكثر من صفقة مجانية، مع حلول الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد يحاول جلب معظم الصفقات المجانية المميزة، مع وعد بتقديم رواتب كبيرة لهم، ولعل أبرزهم كيليان مبابي.

ولا ينظر ريال مدريد للصفقات المجانية فقط، وإنما اللاعبين الذين يتبقى موسم واحد فقط في عقودهم، على شاكلة صفقة البلجيكي إيدين هازارد، الذي انضم من تشيلسي في صيف 2019، قبل موسم واحد من نهاية عقده.

ومن أبرز الصفقات المجانية التي ينوي ريال مدريد جلبها لسانتياغو برنابيو في الصيف المقبل، الرباعي كيليان مبابي ومواطنه كورينتين توليسو لاعب بايرن ميونخ، بالإضافة إلى الألماني أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي، والإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط ميلان.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#كيليان مبابي
#كورينتين توليسو
#أنطونيو روديغر
#فرانك كيسي

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بوكيتينو يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان
بوكيتينو يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

2022-02-02

برشلونة يتلقى صدمة مفاجئة!
برشلونة يتلقى صدمة مفاجئة!

2022-02-02

هالاند يواصل غيابه عن بوروسيا دورتموند
هالاند يواصل غيابه عن بوروسيا دورتموند

2022-02-02

الأكثر قراءة

تقرير

تقرير "أمنستي": إسرائيل دولة أبارتهايد

2022-02-01
مناورات بحرية في الخليج بمشاركة إسرائيل ودول عربية وإسلامية

مناورات بحرية في الخليج بمشاركة إسرائيل ودول عربية وإسلامية

2022-02-01
حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

2022-02-01
تخفيف تقييدات الشارة الخضراء: لا حاجة لنتيجة سالبة للمسافرين المتعافين بدءا من الثلاثاء

تخفيف تقييدات الشارة الخضراء: لا حاجة لنتيجة سالبة للمسافرين المتعافين بدءا من الثلاثاء

2022-02-01
مسؤول أميركي: إيران تقترب من امتلاك قدرات لصنع أسلحة نووية

مسؤول أميركي: إيران تقترب من امتلاك قدرات لصنع أسلحة نووية

2022-02-01