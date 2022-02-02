ريال مدريد يستهدف إبرام 4 صفقات قوية

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يخطط لإبرام صفقات قوية بالمجان لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى ريال مدريد اهتمامه بضم الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند من باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند على الترتيب.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يستهدف عقد أكثر من صفقة مجانية، مع حلول الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد يحاول جلب معظم الصفقات المجانية المميزة، مع وعد بتقديم رواتب كبيرة لهم، ولعل أبرزهم كيليان مبابي.

ولا ينظر ريال مدريد للصفقات المجانية فقط، وإنما اللاعبين الذين يتبقى موسم واحد فقط في عقودهم، على شاكلة صفقة البلجيكي إيدين هازارد، الذي انضم من تشيلسي في صيف 2019، قبل موسم واحد من نهاية عقده.

ومن أبرز الصفقات المجانية التي ينوي ريال مدريد جلبها لسانتياغو برنابيو في الصيف المقبل، الرباعي كيليان مبابي ومواطنه كورينتين توليسو لاعب بايرن ميونخ، بالإضافة إلى الألماني أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي، والإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط ميلان.