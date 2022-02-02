هالاند يواصل غيابه عن بوروسيا دورتموند

أفادت تقارير صحفية أن النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، يواصل غيابه عن فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، ولن يلحق بمواجهة باير ليفركوزن المقررة يوم الأحد القادم في الدوري.

وكان هالاند قد تعرض لإصابة عضلية قبل فترة التوقف الدولي، وسط غموض حول مدة غيابه عن الملاعب.

من جانبه، قال سيباستيان كيل، مدير قسم تراخيص اللاعبين بدورتموند "هالاند لا زال لديه مشاكل عضلية، لم يتغير أي شيء بشأن ذلك حتى الآن".

وأضاف كيل في تصريحات لتطبيق DAZN "لكن هالاند قال بنفسه مؤخرًا إنه سيعود قريبًا، وهذا يظهر مدى تحفزه من أجل التعافي سريعًا".

على جانب آخر، أشار كيل إلى عودة اللاعب الأمريكي جيوفاني رينا للملاعب بعد غياب 5 أشهر.

وقال "حالة جيوفاني باتت مستقرة منذ فترة، وأصبح على الطريق الصحيح".