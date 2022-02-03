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السنغال يتأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا

تاريخ النشر: 03/02/2022 - 08:33

السنغال يتأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا
لاعبو السنغال بعد فوزهم بالمباراة (أ ب)
عرب ٤٨

تأهل المنتخب السنغالي للمباراة النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، إثر فوزه على بوركينا فاسو 3 - 1، أمس الأربعاء، في الدور قبل النهائي من البطولة المقامة حاليا في الكاميرون.

سجل للمنتخب السنغالي عبده ديالو في الدقيقة 70، قبل أن يضيف إدريسا غانا جاي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 81 سجل بلاتي توري هدف بوركينا فاسو الوحيد، ونجح ساديو ماني في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب السنغالي في الدقيقة 87.

هذا، ويلتقي المنتخب السنغالي، يوم الأحد المقبل، الفائز من المباراة الثانية بالدور قبل النهائي بين مصر والكاميرون، والتي تقام اليوم الخميس.

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#السنغال
#بوركينا فاسو
#كأس أمم إفريقيا

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