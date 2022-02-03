كأس إسبانيا: رايو فايكانو إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 40 عاما

بلغ رايو فايكانو الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 40 عاما بفوزه على مايوركا 1-صفر الأربعاء في ربع النهائي.

وسجل الأرجنتيني أوسكار تريخو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بسبب عرقلة لاعب الوسط ألفارو غارسيا من قبل المدافع الأرجنتيني فرانكو روسو داخل المنطقة.

وكان رايو فايكانو عاد إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في إسبانيا مطلع الموسم الحالي وأبلى بلاء حسنا حيث يحتل المركز الثامن، ونجح في التغلب على برشلونة 1-صفر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويلتقي رايو فايكانو في الدور المقبل مع فالنسيا الفائز بصعوبة على ضيفه قادش 2-1.

وتقدم فالنسيا بهدف لمهاجمه البرتغالي غونسالو غيديش (24) قبل أن يدرك لوكاس بيريس التعادل لقادش من ركلة جزاء (54)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأصحاب الأرض عن طريق هوغو دورو (79).

وزادت الأمور صعوبة على قادش لإدراك التعادل بطرد مدافعه خوان كالا (85).

ويختتم الدور ربع النهائي اليوم الخميس، فيلتقي ريال سوسييداد مع ريال بيتيس، في حين يحل ريال مدريد ضيفا على أتليتك بلباو الوصيف.