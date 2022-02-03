لقاء ناري بين مصر والكاميرون اليوم

يلتقي منتخب مصر نظيره الكاميروني صاحب الأرض والجمهور في الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في لقاء يجمع المنتخبين، مساء اليوم الخميس.

وضرب المنتخب المصري موعدا مع منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضي الكاميرونية، بعد الإطاحة بمنتخب المغرب بهدفين مقابل هدف.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مباريات كأس أمم أفريقيا بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، لكنه أعاد إحياء حظوظه بالفوز على غينيا بيساو في الجولة الثانية، ثم فاز على السودان بهدف دون رد، ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة ويقهر كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ثم فاز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية للبطولة.

أما المنتخب الكاميروني فتربع على صدارة ترتيب المجموعة الأولى في الدور الأول، والتي ضمت معه منتخبات: بوركينا فاسو، وكاب فيردي، وإثيوبيا، إذ حصد 7 نقاط بتحقيقه فوزين بالإضافة إلى تعادل وحيد، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

ونمكن منتخب الكاميرون من التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه الصعب على حساب جزر القمر، بنتيجة 2 - 1 في المواجهة التي أقيمت على ملعب "باول بيا" ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتغلبت "أسود" الكاميرون في الدور ربع النهائي على منتخب غامبيا بثنائية نظيفة، في لقاء جمعهما على ملعب "غابوما"، ليتأهل إلى دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.