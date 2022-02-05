بنزيمة يبعث القلق مجددا في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، أثار القلق مجددا في ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل مواجهة غرناطة المقررة غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الليغا.

وشارك بنزيمة في تدريب الفريق الملكي أمس، الجمعة، ليظهر تعافيه من الإصابة العضلية التي ألمت به.

وحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيمة تغيب عن المران الأخير لريال مدريد، اليوم، قبل مواجهة غرناطة.

وأشارت إلى أن الجميع ينتظر المعلومات الرسمية القادمة من ريال مدريد بشأن حالة بنزيمة، لكن المؤشرات تتجه إلى أن اللاعب خارج مباراة الغد.

وغاب عن تدريبات ريال مدريد أيضًا الثنائي فيرلاند ميندي وماريانو دياز.

ويسعى الريال لتحقيق الفوز على غرناطة بعدما تعثر في آخر مباراتين، أولًا بالتعادل أمام إلتشي في الجولة الماضية من الليغا، ثم الإقصاء من كأس الملك أمام أتلتيك بيلباو، في ربع النهائي.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، متقدمًا بـ4 نقاط على أقرب ملاحقيه، إشبيلية.