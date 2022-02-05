تشيلسي يستهدف صفقة دفاعية من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن فريق تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة البارزين في خط الدفاع خلال الموسم الكروي القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو مع برشلونة في صيف 2023، ولم ينجح البارسا في إقناعه بالتجديد حتى الآن.

وحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة بدأ مفاوضات التجديد مع أراوخو في الصيف، ثم جمدها لمنح الأولوية لتجديد بيدري وأنس وفاتي.

وأشارت إلى أن برشلونة أعاد فتح مفاوضات التجديد مع أراوخو الشهر المنصرم، وقدموا عقدًا مدته 5 مواسم براتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو، ما يعد أقل كثيرًا من راتب الثنائي بيدري وفاتي.

وأوضحت أن ممثلي أراوخو رفضوا عرض برشلونة، لأنه لا يتناسب مع وضع اللاعب كأحد العناصر الأساسية في خط الدفاع هذا الموسم.

وذكرت أن تشيلسي تواصل مؤخرًا مع اللاعب الأوروجوياني، وأغراه بالحصول على ضعف الراتب الذي يعرضه برشلونة.

وقالت "سبورت"، إن تشيلسي يرى أراوخو بديلًا مثاليًا لأنطونيو روديجر القريب من مغادرة البلوز، خلال الصيف المقبل.