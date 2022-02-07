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أسطورة ليفربول: ما حصل مع صلاح جنون!

تاريخ النشر: 07/02/2022 - 08:40

أسطورة ليفربول: ما حصل مع صلاح جنون!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أعرب أسطورة ليفربول الإنجليزي، جيمي كاراغر، عن دهشته من عدم تسديد المصري محمد صلاح ركلة جزاء في مباراة منتخب بلاده أمام السنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

وحصد المنتخب السنغالي البطولة بعد فوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح بالنتيجة 4-2، بعد التعادل السلبي بينهما في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.

ولم يحظ صلاح بأي ضربة ترجيح، انتظارًا لتسديد الضربة الخامسة في الركلات الترجيحية.

وكتب كاراغر عبر "تويتر": "لهذا السبب لا يجب أن يكون أفضل منفذ لركلات الجزاء في المركز الخامس".

وأضاف "عدم تسديد محمد صلاح ضربة جزاء لمصر في النهائي جنون. كما حدث مع كريستيانو رونالدو منذ سنوات بين البرتغال وإسبانيا".

ويشير كاراغر إلى مباراة البرتغال وإسبانيا في نصف نهائي أمام أوروبا 2012، التي انتهت بالتعادل دون أهداف على مدار 120 دقيقة.

وفاز المنتخب الإسباني بنتيجة (4-2)، ولم يسدد كريستيانو رونالدو أيضًا انتظارًا لركلة الترجيح الخامسة.

بودكاست عرب 48

#ليفربول
#محمد صلاح
#جيمي كاراغر
#منتخب مصر
#منتخب السنغال
#كأس أمم أفريقيا

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