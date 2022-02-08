حارس منتخب مصر: لست ساحرا وهذا ما حصل معي!

ذكر حارس مرمى منتخب مصر، محمد أبو جبل، أنه ليس ساحرا كما يتصور البعض، بعد تصدياته لركلات الترجيح في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وصرح أبو جبل لوسائل إعلام مصرية بالقول إنه "استعان بزجاجة مكتوب عليها قصاصات ورقية بأماكن تسديد ضربات الجزاء للفرق المنافسة".

وأشار إلى أن ما حدث أمر علمي مخطط له ويخضع لدراسة من مدرب حراس المرمى عصام الحضري، ومحللي أداء المنتخب المصري.

وأوضح أنه تصدى لضربة جزاء من ساديو ماني نجم السنغال في النهائي، مؤكدا أن محمد صلاح قائد منتخب مصر، جاء إليه بعد احتساب ضربة الجزاء لصالحه، وأكد له أن ماني سيسدد في الزاوية اليمنى.

وأضاف "صلاح قال لي بالحرف الواحد سيأتي ماني الآن لأنني أتحدث إليك وسيحاول استفزازك، وهو ما حدث بالفعل، فقال لي ماني أنني سأسدد في الزاوية اليسرى، وصلاح قال لماني سنرى يا صديقي سدد في الزاوية اليسرى وسيعاقبك".

وأشار حارس مرمى منتخب مصر إلى أنه تعرض لظروف صعبة قبل البطولة بإصابته بفيروس كورونا، ولكنه تحدى هذه الظروف، وكان واثقا في تأهل منتخب مصر إلى نهائي البطولة.

وأوضح أنه تدرب بقوة أثناء إصابته بفيروس كورونا، ورفض أن تزوره عائلته بعد إصابته بالوباء، وأكد لهم أنه سيتعافى خلال أيام وسينضم للمنتخب المصري في البطولة وهو ما حدث.

وأكد محمد أبو جبل صاحب الـ32 عامًا، أن المنتخب السنغالي تفوق بضربات الترجيح، لأنهم درسوا مسددي الضربات من جانب مصر بتركيز شديد.