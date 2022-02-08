زيدان يريد كريستيانو لتدريب باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، اشترط التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقابل تدريب باريس سان جيرمان.

وحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن زيدان وضع على طاولة المفاوضات، كأول مطالبه قبل قيادة باريس، التعاقد مع لاعب بعينه، وهو كريستيانو رونالدو، مستغلا حالة عدم السعادة التي يمر بها البرتغالي مع مانشستر يونايتد.

ووفقا للصحيفة، فإن "زيزو" يعتبر كريستيانو، الذي أكمل لتوه عامه الـ37، عنصرا حاسما لا بد من ضمه، إضافة لعلاقتهما القوية سواء داخل أو خارج الملاعب.

وسبق لبي إس جي أن حاول ضم كريستيانو في السابق، لكنه لم ينجح في إقناعه بالانتقال إلى صفوفه.

لكن بحسب الصحافة الإنجليزية، فإن "سي آر 7" يبدو مقتنعا هذه المرة بالتجربة، وإمكانية اللعب إلى جانب الثنائي الناري، المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وتشير وسائل الإعلام أيضا إلى أن ماوريسيو بوكيتينو، هو الاسم الأوفر حظا، والمدعوم من قبل السير أليكس فيرغسون، لقيادة مانشستر يونايتد الذي يمر بمرحلة نتائج سيئة هذا الموسم، ولم يقدم أداءً مقنعًا مع مدربه الحالي، الألماني رالف رانجنيك.