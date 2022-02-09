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المغربي زياش يعتزل اللعب مع منتخب بلاده

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 16:50

المغربي زياش يعتزل اللعب مع منتخب بلاده
المغربي حكيم زياش (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن نجم تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، اعتزاله اللعب دوليا بشكل نهائي مع منتخب بلاده المغرب، اليوم الثلاثاء.

وذكر زياش في تصريحات له خلال مشاركته مع فريقه بكأس العالم للأندية، أنه "لن ألعب للمنتخب الوطني وهذا القرار نهائي".

وأضاف "تركيزي منصب حول مشواري مع تشيلسي، وأريد أن أحقق مع البلوز أفضل النتائج ونحصد البطولات".

وأقر زياش بأن اتخاذ هذا القرار كان صعبا عليه، مطالبا الجمهور المغربي بالتماس العذر له.

يذكر أن مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش، كان قد استبعد زياش من قائمة المنتخب المغربي المشاركة في نهائيات كأس أفريقيا التي استضافتها الكاميرون.

وأكد في لقاء صحفي الأسبوع الماضي بالرباط، أنه متمسك بموقفه ولن يستدعي زياش لتمثيل المنتخب.

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#حكيم زياش
#منتخب المغرب
#تشيلسي

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