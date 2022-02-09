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برشلونة يسعى لضم لاعب إنتر ميلان

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 09:31

برشلونة يسعى لضم لاعب إنتر ميلان
اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى الفريق الكاتالوني لإبرام صفقات مجانية في الميركاتو الصيفي، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في استقدام الدولي الكرواتي، مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النيراتزوري، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية هذا الموسم.

ويسعى برشلونة لتعزيز وسط ملعبه بلاعب يملك خبرات كبيرة مثل بروزوفيتش (29 عامًا)، خاصة وأنه لن يكلف النادي سوى راتبه.

ويحاول إنتر منذ فترة ليست بالقصيرة، التوصل لاتفاق مع بروزوفيتش من أجل التجديد، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن، مع اقتراب نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة قدم لبروزوفيتش عقدًا مدته 5 مواسم، براتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو، بينما عرض عليه إنتر عقدًا مدته 4 مواسم، براتب قيمته 6 ملايين يورو.

ومع ذلك، يثق إنتر في قدرته على التوصل لاتفاق مع الدولي الكرواتي من أجل تجديد عقده والبقاء مع الفريق.

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#برشلونة
#إنتر ميلان
#مارسيلو بروزوفيتش

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