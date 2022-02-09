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بوغبا يهدد مصير دي ماريا مع سان جيرمان

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 09:41

بوغبا يهدد مصير دي ماريا مع سان جيرمان
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، بول بوغبا، يهدد مصير الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فإن إدارة باريس سان جيرمان تسعى لتعزيز صفوف الفريق بلاعب وسط هجومي.

وتابعت أن الخيارات أمام مسؤولي بي إس جي بين لوكاس باكيتا لاعب ليون، وبوغبا الذي ينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

ولفتت إلى أن هذه الصفقة المحتملة تجعل سان جيرمان مترددا بشأن تجديد عقد لاعبه دي ماريا، الذي سيحتفل ببلوغه 34 عاما الأسبوع المقبل.

وألمحت الصحيفة إلى أن تجديد عقد دي ماريا لا يبدو يلوح في الأفق قريبا، رغم رغبة اللاعب الأرجنتيني في البقاء لموسم إضافي.

ويستعد النادي الباريسي لخوض مواجهتين من العيار الثقيل أمام ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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#بول بوغبا
#أنخيل دي ماريا
#باريس سان جيرمان

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