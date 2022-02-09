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سان جيرمان يواجه أزمة قبل مواجهة ريال مدريد

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 21:51

سان جيرمان يواجه أزمة قبل مواجهة ريال مدريد
لاعبو باريس سان جيرمان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن أزمة جديدة تلاحق باريس سان جيرمان الفرنسي قبل ملاقاة ريال مدريد الإسباني المقرر لها يوم 15 شباط/فبراير في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب تقرير صحفي فرنسي، فإن لاعب الوسط أندير هيريرا، يعاني من إصابة في أوتار الركبة، تسببت في غيابه عن مران الفريق، اليوم الأربعاء.

وأكد التقرير أن إصابة هيريرا لا تبدو خطيرة، لكن فرصه في الانضمام لقائمة بي إس جي في مواجهة الريال، محل شكوك.

ولفت أيضا إلى أن لاعب الوسط الأرجنتيني، لياندرو باريديس، تبقى أيضا جاهزيته محل شكوك، بينما يبذل نيمار دا سيلفا، أقصى ما لديه ليكون لائقا للمباراة.

ويستضيف سان جيرمان نظيره ريال مدريد، على ملعب حديقة الأمراء، في دور الـ16 لدوري الأبطال، ويلتقي الفريقان إيابا يوم 9 آذار/مارس المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#أندير هيريرا
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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