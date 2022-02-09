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مفاجأة: ليفاندوفسكي على طاولة ريال مدريد

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 16:43

مفاجأة: ليفاندوفسكي على طاولة ريال مدريد
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، يحظى باهتمام ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويضع ريال مدريد الفرنسي، كيليان مبابي، على رأس أولوياته في الصيف القادم، إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يرى أنه سيكون من الصعب الدمج بين مبابي وهالاند في فترة انتقالات واحدة، خاصة وأن صفقة المهاجم النرويجي قد تتم مقابل 150 مليون يورو، بعد العمولات، رغم أن قيمة الشرط الجزائي في عقده 75 مليون يورو فقط.

وأضافت الصحيفة، أن ليفاندوفسكي يعتبر خيارًا أسهل من هالاند في الصيف المقبل، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2023، ويبلغ من العمر 33 عامًا.

ولم يتوصل بايرن ميونخ لاتفاق مع ليفاندوفسكي على التجديد حتى الآن، وبالتالي من الممكن التفكير في بيعه عقب نهاية هذا الموسم، لتحقيق استفادة مالية، ومن ثم محاولة التعاقد مع هالاند المطلوب أيضًا في أليانز آرينا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفاندوفسكي يتطلع للعب في ريال مدريد، وختام مسيرته في سانتياغو برنابيو، بعد فوزه بكل الألقاب والجوائز الممكنة مع البايرن، مؤكدة أنه سيخبر ممثليه بقبول أول عرض من الميرنغي لضمه، حال فشل تجديد عقده مع الفريق البافاري.

وختمت الصحيفة، بأن سعر الصفقة سيتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون يورو فقط.

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#بايرن ميونخ
#روبرت ليفاندوفسكي
#ريال مدريد
#كيليان مبابي
#إيرلينغ هالاند

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