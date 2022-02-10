تنس: كونتافيت تتأهل لربع نهائي بطولة سان بطرسبرغ

تأهلت النجمة الإستونية في كرة المضرب "التنس الأرضي"، أنيت كونتافيت، إلى ربع نهائي بطولة سان بطرسبرغ للسيدات (روسيا) بفوزها على اللاعبة الرومانية، سورانا ميكائيلا كريستيا، أمس الأربعاء.

وحسمت كونتافيت المباراة في مجموعتين بنتيجة 6 - 4 و7 - 5.

ويذكر أن هذه خامس مواجهة بين كونتافيت، المصنفة التاسعة عالميا، وكريستيا المصنفة 31، وارتفع عدد انتصارات الإستونية على الرومانية إلى أربعة.

هذا، وفي مباراة أخرى، فازت الكازاخية، إلينا ريباكينا، المصنفة 12 عالميا، بسهولة على الروسية، فارفارا غراتشيفا، بنتيجة 6 - 2 و6 - 1.