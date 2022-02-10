سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري قبل موقعة ريال مدريد

يخوض باريس سان جيرمان الذي يحلق في صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم اختبارا أخيرا ضد ضيفه رين، الخامس في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين الجمعة، قبل الموقعة المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة متقدما بفارق 13 نقطة عن وصيفه وغريمه اللدود مرسيليا.

وإذا كان الفوز باللقب المحلي تحصيل حاصل بالنسبة إلى فريق العاصمة هذا الموسم، بيد أن الهدف الرئيس يبقى إحراز باكورة ألقابه في دوري الأبطال الذي بلغ المباراة النهائية فيها عام 2020، وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1، لا سيما بعد خروجه من دور الـ16 لمسابقة كأس فرنسا بخسارته بركلات الترجيح أمام نيس.

وأعلن مدرب سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أن نيمار لن يتواجد مع الفريق لخوض المباراة ضد رين وقال في مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم الخميس: "عملية تعافيه مستمرة بشكل جيد. لن يكون ضمن اللائحة التي ستخوض المباراة ضد رين، سنرى مدة جاهزيته لمواجهة ريال مدريد".

وأضاف: "جميع اللاعبين الكبار يريدون خوض المباريات الكبيرة، هو يملك الخبرة والنضوج من أجل معرفة متى سيكون في كامل جاهزيته لكي يلعب".

وقد يعود إلى صفوف الفريق لاعب الوسط الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم، في حين يستمر غياب قطب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس لإصابته مجددا في ربلة الساق، ما سيمنعه على الأرجح من مواجهة فريقه السابق في المسابقة القارية الأسبوع المقبل، ولن يشارك أيضا الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد إصابته في مباراة فريقه الأخيرة ضد نيس.

ويستعيد الفريق خدمات لاعبه وسطه السنغالي إدريسا غي بعد عودته من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون حيث توج باللقب القاري.

وسيحاول سان جيرمان مواصلة سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة في الدوري المحلي، ولا سيما أن المباراة تعتبر ثأرية لأن رين هو الفريق الوحيد الذي ألحق الهزيمة بسان جيرمان هذا الموسم بفوزه عليه 2-صفر ذهابا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في آخر هزيمة للفريق المملوك قطريا في الدوري.

وعانى رين خلال فترة الأعياد حيث مني بثلاث هزائم تواليا، لكنه استعاد توازنه من خلال سحقه لبوردو بسداسية نظيفة ثم الفوز على بريست 2-صفر الأسبوع الماضي، وبينهما خسارة أمام كليرمون 1-2.

وعموما، يشكل رين نوعا من العقدة لسان جيرمان الذي فاز عليه مرة واحدة فقط في آخر 4 مباريات وخسر أمامه مرتين وتعادلا مرة واحدة.

وسيحاول مرسيليا تعويض سقوطه الكبير أمام نيس 1-4 في مسابقة الكأس الأربعاء عندما يستضيف متز أحد فرق ذيل الترتيب.

وفاز مرسيليا في سبع مباريات من أصل 12 خاضها على ملعب فيلودروم هذا الموسم، وسيعتمد مجددا على مهاجميه ديميتري باييت والبولندي أركاديوش ميليك. لكن المشكلة في الفريق المتوسطي تكمن في خط الدفاع الذي تلقى 9 أهداف في آخر 4 مباريات.

ويخوض نيس الثالث امتحانا صعبا عندما يحل ضيفا على ليون الثامن الذي يريد الدخول في صلب المنافسة على البطاقات الأوروبية.

وحقّق نيس بإشراف مدربه كريستوف غالتييه الذي قاد ليل إلى التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، نتيجتين لافتتين في الأيام الأخيرة إلى إخراجه باريس سان جيرمان من الكأس بالفوز عليه بركلات الترجيح في عقر داره، قبل أن يحقق فوزا عريضا على مرسيليا 4-1 الاربعاء في المسابقة ذاتها ويبلغ نصف النهائي. أما ليون، فعروضه متذبذبة هذا الموسم ويبتعد 22 نقطة عن الصدارة.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي مونبلييه مع ليل، موناكو مع لوريان، نانت مع رينس، كليرمون فيران مع سانت اتيان، بريست مع تروا، أنجيه مع ستراسبورغ ولنس مع بوردو.