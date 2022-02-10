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ميلان يتأهل للقاء إنتر في قبل نهائي كأس إيطاليا

تاريخ النشر: 10/02/2022 - 08:35

ميلان يتأهل للقاء إنتر في قبل نهائي كأس إيطاليا
لاعبو ميلان (أ ب)
عرب ٤٨

سجل اللاعب أوليفيه غيرو هدفين للمرة الثانية في 5 أيام، ليقود فريقه ميلان للفوز 4 - صفر على لاتسيو، أمس الأربعاء، والتأهل لمواجهة غريمه إنتر ميلان في قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم.

وحقق رفائيل لياو التقدم لميلان، قبل أن يهز غيرو الشباك من مدى قريب مرتين في غضون 5 دقائق قرب نهاية الشوط الأول.

وتلقى لاتسيو ضربة قوية بخروج مهاجمه تشيرو إيموبيلي مصابا بعد الاستراحة، وأكمل فرانك كيسي مأساة فريق العاصمة بتسجيل الهدف الرابع.

وسيلعب ميلان ضد إنتر، الذي أخرج روما، الثلاثاء، في مواجهتي ذهاب وإياب، يوم 2 آذار/ مارس، ويوم 20 نيسان/ أبريل.

هذا، ويلعب فيورنتينا ضد ضيفه أتلانتا، ويوفنتوس ضد ساسولو، فيما تبقى من الدور ربع النهائي، اليوم الخميس.

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#ميلان
#لاتسيو
#كأس إيطاليا

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