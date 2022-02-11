تشيلسي يحسم مصير حارس المرمى الأغلى بالعالم

ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي حدد موقفه تجاه مستقبل حارسه الإسباني، كيبا أريزابالاجا، المتألق في الآونة الأخيرة.

وسعى كيبا أغلى حارس مرمى في العالم من أجل التأقلم مع "البلوز" بعد قدومه إليه من أتلتيك بيلباو، قبل أن يتعاقد فريقه مع السنغالي إدوارد ميندي من رين الموسم المنصرم.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن تشيلسي منفتح على فكرة بيع كيبا الذي كلف شراء عقده 72 مليون جنيه استرليني عام 2018، رغم أنه يقدم مستويات مميزة.

وبات ميندي الحارس الأساسي لتشيلسي، لكن كيبا أصر على القتال من أجل استعادة مكانه.

وظهر الإسباني بشكل رائع مع تشيلسي خلال مشاركة ميندي مع السنغال في كأس الأمم الأفريقية التي توج بها أسود التيرانجا على حساب الفراعنة الأحد الماضي.

ويعتقد تشيلسي أنه سيحصل على مقابل مادي جيد بعد تألق كيبا أخيرا، بينما يبحث الحارس عن المزيد من دقائق اللعب لإحياء آماله في تمثيل بلاده في كأس العالم "ٌقطر 2022".

ولعب كيبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال (1-0)، وقدم أداء مذهلا.

لكن "ديلي ميل" أكدت أن المدرب توماس توخيل يفكر جديا في إعادة ميندي أمام بالميراس في المباراة النهائية مساء غد السبت.