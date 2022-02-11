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ماذا قال مدرب سان جيرمان عن مبابي وميسي؟

تاريخ النشر: 11/02/2022 - 09:56

ماذا قال مدرب سان جيرمان عن مبابي وميسي؟
ميسي ومبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، أبدى أمله في استمرار كيليان مبابي مع الفريق.

وذكر بوكيتينو في مقابلة مع برنامج "إل لارجيرو": "أتمنى أن يبقى مبابي في باريس طوال مسيرته. سيكون هذا جيدًا لنا وللنادي".

وأضاف "بالنسبة لي هو من أفضل 5 لاعبين في العالم الذين أدرج بينهم أيضًا مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة".

ولم يحدد مبابي، مستقبله حتى الآن، حيث أنه لم يجدد عقده مع باريس، في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد لضمه، علمًا بأن الفريقين يتنافسان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد المدرب "أعتقد أن قرار مبابي لن يتوقف على مباراة أو دور إقصائي، إنه فتى ذكي وناضج، ولديه قدرة هائلة على التحليل، ويعرف ما يريده في مسيرته، وحوله أشخاص ينصحونه بأفضل طريقة".

وأردف "أراه هادئًا يركز على القيام بأفضل ما يمكن لباريس وكما قال، يجب احترام ذلك، سيتخذ قرارًا بعد ثمن النهائي".

وواصل بوكيتينو "مبابي اكتشاف وشاب رائع، إنه يتمتع بكاريزما استثنائية وطاقة مدهشة".

وعن ليونيل ميسي، أكد بوكيتينو أنه "عبقري. هو شيء خارج عن المألوف. إنه أحد هؤلاء اللاعبين الذين يظهرون كل 100 عام، وكل ما ساهم به للفريق كان مذهلا".

وقال "بعيدا عن حقيقة أن الحظ لم يحالفه كثيرا منذ وصوله، إلا أنه حافظ دائما على الهدوء، سيصل إلى هذا الجزء الحاسم من الموسم في أفضل حالاته، وليس لدي أدنى شك في أنه سيظهر أفضل ما لديه".

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#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو
#كيليان مبابي
#ليونيل ميسي

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