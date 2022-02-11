نجم ميلان يختار وجهته القادمة

ذكرت تقارير صحفية أن نجم آيه سي ميلان الإيطالي، فرانك كيسي، حسم مصيره واستقر على وجهته القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كيسي مع ميلان في نهاية الموسم الجاري، وهو يرفض كل عروض التجديد المقدمة من فريقه.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يرغب كيسي في اللعب لفريق برشلونة، رغم اهتمام أندية كبرى أخرى بخدماته في مقدمتها باريس سان جيرمان وليفربول.

وأضافت الصحيفة "المفاوضات بين برشلونة وكيسي مستمرة حتى الآن".

ويعاني كيسي مع جماهير ميلان، التي هاجمته بصافرات استهجان في المباراة الماضية أمام لاتسيو في كأس إيطاليا، بمجرد إعلان اسمه ضمن التشكيلة الأساسية، قبل أن تصفق له حين سجل هدفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الإعلام الإيطالي يرى أن سيناريو دوناروما سيتكرر مع كيسي فيما يتعلق بهجوم الجماهير عليه خلال الأشهر الأخيرة المتبقية له مع الروسونيري".

وكان كيسي قد انضم إلى ميلان عام 2019 مقابل 24 مليون يورو، قادما من أتالانتا بعدما لعب على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.