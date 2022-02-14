السيتي يجهز عرضا كبيرا لخطف هالاند

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يجهز عرضا كبيرا من أجل ضم نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الموسم القادم.

وحسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي سيقدم عرضا وشيكا بقيمة 80 مليون يورو لصالح دورتموند.

وزعمت العديد من التقارير أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل عن بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل نظير 75 مليون يورو.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي سيتفوق بذلك في صفقة هالاند على ريال مدريد الذي طالب اللاعب بالاستمرار في دورتموند لموسم آخر، بينما يسعى المهاجم النرويجي للرحيل في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة يأتي في المركز الأخير بسباق هالاند، لأنه لا يستطيع منافسة ريال مدريد، ومانشستر سيتي ماليًا، كما أن اللاعب النرويجي أخبر المقربين منه أنه يفضل الميرنغي على البارسا.