روديغر يعلق على مصيره مع تشيلسي

أفادت تقارير صحفية أن المدافع الألماني، أنطونيو روديغر، تطرق إلى مفاوضات تجديد عقده مع فريقه تشيلسي الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد بين الطرفين عقب نهاية الموسم الجاري، حيث يرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن.

وذكر روديغر في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على موقع التواصل تويتر "التجديد مع تشيلسي؟ لدى شعور رائع هنا، لقد قلت هذا الأمر دائمًا، أعتقد أن الطريقة التي ألعب بها، تثبت أنني سعيد".

وأضاف المدافع الألماني "لكن هناك أيضًا أشخاص آخرون، يتعين عليهم اتخاذ قرارات في هذا الأمر".

ويلمح المدافع الألماني إلى ضرورة موافقة مسؤولي تشيلسي، على طلباته بشأن الراتب السنوي في العقد الجديد.

وتزعم العديد من التقارير، أن برشلونة وريال مدريد يتنافسان بشدة للحصول على خدمات أنطونيو روديغر في الموسم المقبل، عبر صفقة مجانية.