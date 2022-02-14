  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

روديغر يعلق على مصيره مع تشيلسي

تاريخ النشر: 14/02/2022 - 16:46

روديغر يعلق على مصيره مع تشيلسي
النجم الألماني أنطونيو روديغر (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن المدافع الألماني، أنطونيو روديغر، تطرق إلى مفاوضات تجديد عقده مع فريقه تشيلسي الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد بين الطرفين عقب نهاية الموسم الجاري، حيث يرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن.

وذكر روديغر في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على موقع التواصل تويتر "التجديد مع تشيلسي؟ لدى شعور رائع هنا، لقد قلت هذا الأمر دائمًا، أعتقد أن الطريقة التي ألعب بها، تثبت أنني سعيد".

وأضاف المدافع الألماني "لكن هناك أيضًا أشخاص آخرون، يتعين عليهم اتخاذ قرارات في هذا الأمر".

ويلمح المدافع الألماني إلى ضرورة موافقة مسؤولي تشيلسي، على طلباته بشأن الراتب السنوي في العقد الجديد.

وتزعم العديد من التقارير، أن برشلونة وريال مدريد يتنافسان بشدة للحصول على خدمات أنطونيو روديغر في الموسم المقبل، عبر صفقة مجانية.

بودكاست عرب 48

#أنطونيو روديغر
#تشيلسي

حوارات

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

السيتي يجهز عرضا كبيرا لخطف هالاند
السيتي يجهز عرضا كبيرا لخطف هالاند

2022-02-14

ما سر الورقة في مباراة برشلونة وإسبانيول؟
ما سر الورقة في مباراة برشلونة وإسبانيول؟

2022-02-14

أليغري: خسرنا الكثير من النقاط وإنتر ميلان أقوى فريق
أليغري: خسرنا الكثير من النقاط وإنتر ميلان أقوى فريق

2022-02-14

الأكثر قراءة

الشيخ جراح:

الشيخ جراح: "تسوية محتملة" للاحتلال لمنع التصعيد... ودعوات "لتكسير عظام الفلسطينيين"

2022-02-13
الاحتلال يغلق حيّ الشيخ جرّاح ويفرق الفلسطينيين بقنابل الصوت

الاحتلال يغلق حيّ الشيخ جرّاح ويفرق الفلسطينيين بقنابل الصوت

2022-02-13
الشيخ جراح: اعتداءات للمستوطنين وبن غفير سيفتتح الأحد مكتبه في الحيّ

الشيخ جراح: اعتداءات للمستوطنين وبن غفير سيفتتح الأحد مكتبه في الحيّ

2022-02-13
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في السيلة الحارثية

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في السيلة الحارثية

2022-02-13
حالة الطقس: أجواء مشمسة وصافية

حالة الطقس: أجواء مشمسة وصافية

2022-02-13