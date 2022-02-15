انتقال مبابي إلى ريال مدريد أصبح وشيكا

كشفت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، اقترب أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان عقب نهاية الموسم الجاري، وهو يرفض كل عروض التجديد من فريقه.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مبابي سيكون محور مباراة اليوم بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، وذلك في ظل الأنباء القوية التي ربطته بالانتقال للعب في سانتياغو بيرنابيو، عقب الموسم الجاري.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن انتقال مبابي لريال مدريد أصبح وشيكًا للغاية، والصفقة باتت قريبة جدا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن العلاقات بين باريس سان جيرمان وريال مدريد لا تمر بأفضل أحوالها، ويعود السبب في ذلك إلى محاولة فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم سان جيرمان في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي أقدم على خطوة إلغاء العشاء الذي كان مقررًا إقامته مساء الإثنين، مع مسؤولي ريال مدريد بسبب ذلك.

ويعد هذا العشاء بمثابة تقليد أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا، ويقام قبل كل مباراة في المنافسات الأوروبية.

وفي النهاية تم تحويل العشاء ليصبح وجبة غداء في نفس يوم المباراة بين فريقي كارلو أنشيلوتي وماوريسيو بوكيتينو.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي في الصيف الماضي، لكن باريس سان جيرمان تمسك باللاعب على أمل إقناعه بالتجديد.