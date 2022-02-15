بايرن ميونخ يستهدف ضم مدافع من إنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني يستهدف تعزيز خط الدفاع في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفقد الفريق البافاري جهود نجمه، نيكلاس سولي، الذي ينتهي عقده في الصيف القادم، وأعلن اتفاقه على الانتقال إلى بوروسيا دورتموند مجانا في الموسم الجديد.

وحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بايرن ميونخ يبحث عن مدافع شاب لتعويض سولي، ويأتي أليساندرو باستوني، نجم إنتر، في مقدمة الأسماء المقترحة على البافاري، للعب في "أليانز أرينا" خلال الموسم المقبل.

ويرتبط باستوني بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2024، لذا لن يكون من السهل إقناع النيراتزوري بالتخلي عن مدافعه الشاب.

يذكر أن بايرن ميونخ سبق أن أعلن اهتمامه بضم باستوني في بداية الموسم، كما زعمت الصحافة الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، معجب باللاعب الشاب.