برشلونة يسعى لضم نجم نابولي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم نابولي، وهو بصدد مراقبته خلال مباراة الأخير غدا، الخميس، ضمن الدوري الأوروبي.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن برشلونة من أبرز الأندية المعجبة بالسنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، الذي ينتهي عقده في صيف 2023.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كوليبالي رفض عروض التجديد بالفعل، التي حصل عليها من نابولي.

وأوضحت أن برشلونة يدرك صعوبة التعاقد مع ماتياس دي ليخت من يوفنتوس، لذا لاحظ الوضع التعاقدي لكوليبالي، ويرغب في حسم الصفقة.

وقالت "لاجازيتا ديللو سبورت" إن نابولي سبق أن رفض مجموعة عروض من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، تبلغ 70 مليون يورو لضم كوليبالي.

لكن الوضع قد يختلف الآن مع اقتراب عقد المدافع السنغالي من الانتهاء، وبالتالي إمكانية السماح برحيله في الصيف المقبل نظير 40 مليون يورو.