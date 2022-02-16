دوري الأبطال: السيتي يسحق لشبونة بخماسية نظيفة

اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخمسة أهداف نظيفة، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز خماسية السيتي كل من اللاعبين رياض محرز، برناردو سيلفا (هدفان)، فيل فودين ورحيم سترلينغ.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد "الاتحاد" يوم 9 آذار/مارس القادم.

مجريات المباراة:

احتاج سيتي لسبع دقائق فقط من أجل افتتاح التسجيل، عندما وصلت الكرة إلى دي بروين وهو بجانب المرمى، ليمررها للخلف إلى محرز الذي سددها داخل المرمى، وهو هدف تم إلغاؤه قبل أن يلجأ الحكم لتقنية الفيديو التي أكدت عدم وجود تسلل على دي بروين.

واقترب السيتي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 11، عندما حول ستونز كرة عرضية من سترلينغ، لكن محاولته ذهبت بجانب المرمى.

الهدف الثاني جاء في الدقيقة 17، عندما فشل دفاع سبورتينغ في إبعاد الكرة أمام مرماه، لتصل الكرة إلى سيلفا الذي سدد بعنف، لترتد الكرة من العارضة إلى داخل الشباك.

وانتظر سبورتينغ حتى الدقيقة 29، للتسديد على المرمى للمرة الأولى، عندما مرت تسديدة إيساجيو فوق المرمى، ورد السيتي بعدها بدقيقتين، عبر إحراز الهدف الثالث، عندما أرسل محرز تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها فودين بهدوء متخطيا الدفاع قبل أن يضع الكرة في المرمى.

ولم يظهر السيتي الرحمة أمام منافسه رغم تقدمه بثلاثية، فأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 44، عندما تلقى سيلفا تمريرة من سترلينغ، ليسدد الكرة وترتد من الدفاع لتستقر في المرمى.

وحالت تقنية الفيديو دون احتساب الهدف الثالث لسيلفا في الدقيقة 49 بداعي التسلل، ودون سترلينغ اسمه على لائحة المسجلين في الدقيقة 58، عندما تلقى تمريرة من سيلفا ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى سبورتينغ.

ودخل أولكسندر زينتشينكو وإلكاي غوندوغان إلى تشكيلة سيتي مكان ستونز وفودين، لكن إيقاع اللعب بدأ يهدأ مع اطمئنان الفريق الإنجليزي للنتيجة.

وفي الدقيقة 73، زج غوارديولا بفرناندينيو عوضا عن رودري، وقبلها شارك الجزائري اسلام سليماني مكان باولينيو.

وكاد محرز يسجل الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 80، عندما حاول إرسال عرضية، بيد أن الكرة ارتدت من كواتيس لتهز الشباك العلوية من الخارج.

وواصل سيتي تبديلاته بإشراك ليام ديلاب وناثان أكي مكان سيلفا ولابورت، ومرت الدقائق العشر الأخيرة، دون وجود تهديد فعلي على مرميي الفريقين.