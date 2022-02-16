ماذا قال مبابي بعد الفوز على ريال مدريد؟

عقب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، بعد مساهمته في فوز فريقه على ريال مدريد الإسباني بهدف مقابل لا شيء، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر مبابي لقناة "RMC" الفرنسية " أنا سعيد بتسجيل هدف الفوز، وقبل كل شيء قدمنا مباراة جيدة، والفوز سيمنحنا أفضلية طفيفة، لكن تنتظرنا مباراة أخرى".

وبسؤاله عن لجوء الفريق الإسباني لخطة دفاعية، رد مبابي "فريق مثل ريال مدريد لا يختبئ أبدا في المعركة، كانت لديهم خطة معينة، ولم تنجح هذه المرة، لكني أعتقد أنهم سيلعبون بشكل مختلف في الإياب، وسيكون لديهم المزيد من الخيارات، واللعب وسط جماهيرهم، لذا ستكون مواجهة مختلفة".

وبشأن مدى تأثير هذه المباراة على مستقبله وقراره بتجديد عقده مع بي إس جي، أجاب "أركز في كرة القدم كما قلت من قبل، هناك الكثير من الأشياء التي تُقال، والجميع يعرف ما يتحدث عنه الناس".

واستدرك "لكنني أركز فقط على مساعدة فريقي، لقد قلتها قبل أسبوعين في مقابلة صحفية، وأثبت ذلك الليلة".

وختم كيليان مبابي تصريحاته فقال "يجب أن أثبت الأمر مجددا يوم 9 آذار/مارس المقبل في مباراة الإياب، كل تركيزي مع كرة القدم فقط، وسعيد لوجودي في باريس سان جيرمان".