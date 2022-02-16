مبابي يقود سان جيرمان للفوز على ريال مدريد

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز في مباراته البيتية أمام ريال مدريد الإسباني بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح باريس سان جيرمان، اللاعب كيليان مبابي.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في "سانتياغو برنابيو" يوم 9 آذار/مارس القادم.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بضغط من باريس، حيث انطلق مبابي على الطرف الأيسر، ومرر عرضية لدي ماريا، الذي سدد أعلى العارضة في الدقيقة 5.

وتلقى مبابي كرة في العمق، وانطلق وسدد كرة تصدى لها تيبو كورتوا وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 17.

ونفذ ليونيل ميسي، ركنية في الدقيقة 18، وصلت داخل المنطقة إلى كيمبيمبي الذي سدد كرة رأسية أمسك بها كورتوا.

وسدد نونو مينديز، كرة، أمسك بها تيبو كورتوا على مرتين في الدقيقة 23، وانطلق ميسي وراوغ ألابا، وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وجاء أول تهديد لريال مدريد في الدقيقة 45، من ركلة ركنية وصلت لكاسيميرو داخل المنطقة، وسدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيمن.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد مبابي، كرة أرضية قوية، تصدى لها تيبو كورتوا في الدقيقة 50.

واستمرت محاولات باريس بتسديدة من ليونيل ميسي على حدود المنطقة، تصدى لها تيبو كورتوا في الدقيقة 53.

وصوب توني كروس، صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى دوناروما في الدقيقة 54.

واحتسب الحكم، ركلة جزاء لصالح باريس، إثر عرقلة كارفاخال لمبابي، وانبرى ميسي لتنفيذها، لكن كورتوا تصدى لها في الدقيقة 62.

وحصل ميسي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها الأرجنتيني مباشرة لكنها مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 75.

وسدد مبابي، كرة داخل منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى تيبو كورتوا في الدقيقة 78.

وتسبب مبابي بانطلاقاته الخطيرة، في تهديد مرمى ريال مدريد لكن دون فاعلية على مرمى الميرنغي.

وأرسل إدريسا جايي، كرة أرضية قوية، بين يدي تيبو كورتوا في الدقيقة 92.

واقتنص مبابي هدف الانتصار لباريس، في الدقيقة 94، حيث تلقى تمريرة بالكعب من نيمار، وسدد اللاعب الفرنسي بين قدمي كورتوا.