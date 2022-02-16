مفاجأة كبيرة حول مستقبل مبابي!

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبيرة تتعلق بمستقبل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، وإمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" عقب نهاية الموسم الجاري، وهو يرفض كل عروض التجديد حتى الآن.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، والتي جرت أمس في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وفاز بها الفريق الفرنسي بهدف قاتل سجله مبابي نفسه، غيرت السيناريو بشكل جذري.

وأضافت الصحيفة، أن مبابي لم يوقع على أي شيء مع ريال مدريد، وفتح الباب أمام استمراره في باريس سان جيرمان أو الاستماع إلى عرض ليفربول.

وأفادت الصحيفة، بأن مبابي يشعر بالإحباط الشديد من مشروع ريال مدريد، بعد المستوى الذي ظهر عليه الميرنغي بالأمس، ولا يريد التراجع في مسيرته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي بات يعتبر ريال مدريد أدنى من المنافسة في أوروبا، وأن الفريق لن يتحسن كثيرًا في الموسم المقبل حتى لو تعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وأكدت الصحيفة، أن مبابي قرر الانتظار والتفكير، وهو الأمر الذي شجع الإدارة الباريسية لعقد محاولة جديدة معه، وتقديم عرض آخر لا يمكن رفضه.

وحاول ريال مدريد ضم مبابي في الصيف الماضي، لكن باريس سان جيرمان تمسك ببقائه حتى نهاية عقده على أقل تقدير.

على الجانب الآخر، ترى بعض جماهير ريال مدريد، أن هناك محاولات من الجانب الكاتالوني لإفساد رحيل مبابي إلى المرينغي الصيف المقبل، خاصة أن صحيفة "سبورت" معروفة بميولها الكاتالونية.

فبحسب برنامج "الشيرنجيتو"، فإن مشجعًا لريال مدريد في فرنسا، طالب بيريز، أمس الثلاثاء، بالتوقيع مع مبابي، على هامش مباراة الملكي ضد باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورد فلورنتينو بيريز على المشجع، عن طريق إشارة إيجابية بيده، دون قول أي كلمة، ما يعزز أنباء انتقال النجم الفرنسي إلى الملكي.