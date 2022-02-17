إقالة رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم... ما علاقة إسرائيل؟

أُقيل رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، شهاب الدين عزيزي خادم، من المنصب الذي يتولاه منذ نحو عام، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، اليوم الخميس، وسط تقارير عن شبهات تطال عقودا أبرمت في عهده.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإيراني لكرة القدم صوّتوا، اليوم الخميس، لصالح إقالة رئيسه شهاب الدين عزيزي خادم"، من دون أن تحدد أسباب ذلك.

إلا أن صحيفة "إيران" الحكومية أشارت في عددها الصادر اليوم، إلى أن عزيزي خادم كان محط انتقادات على خلفية "نقص الشفافية المالية وتوقيع عقد مع شركة صهيونية من أجل استقدام تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)".

وكانت صحيفة "طهران تايمز" الناطقة بالإنجليزية أوردت قبل أيام أن بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتجهون لإقالة رئيسه، متحدثة عن انتقادات تطاله على خلفية "غموض قانوني واقتصادي في عقود مرتبطة" بالاتحاد.

عزيزي خادم

وانتخب عزيزي خادم رئيسا للاتحاد في شباط/ فبراير 2021، وشهدت ولايته القصيرة سلسلة أحداث مثيرة للجدل، منها قرار الاتحاد الآسيوي استبعاد ثلاثة أندية إيرانية هي استقلال وبرسبوليس وغل غوهار من المشاركة في الموسم المقبل لمسابقة دوري الأبطال.

ولم يحدد الاتحاد القاري الأسباب المباشرة للاستبعاد، مكتفيا بالإشارة إلى أن الأندية لم تستوف "جميع المعايير الإلزامية" المطلوبة.

وأثار القرار صدمة في إيران، خصوصا في ظل الشعبية التي يحظى بها ناديا استقلال وبرسبوليس. إلا أن العديد من المعنيين باللعبة في البلاد، ألمحوا إلى أن الخطوة كانت متوقعة.

وقال عزيزي خادم للتلفزيون الرسمي بعد قرار الاتحاد الآسيوي في كانون الثاني/ يناير: "بالتأكيد سنستخلص العبر المريرة من تجارب الماضي، من أجل اتخاذ خطوات لكي تمتثل كرة القدم في بلادنا مع المعايير المطلوبة من الاتحاد القاري".

وأتت صدمة القرار الآسيوي بعد أيام من قضية جدلية أخرى، إذ أبدى الاتحاد المحلي دعمه للقائد السابق للمنتخب الوطني مهدي مهدويكيا بعد انتقادات حادة طالته على خلفية ارتدائه خلال مباراة استعراضية في قطر، قميصا، يحمل أعلام الدول المنضوية في الاتحاد الدولي (فيفا)، ومن بينها إسرائيل، العدو اللدود لطهران.

إلا أن عهد عزيزي خادم شهد أيضا تأهل المنتخب الوطني بقيادة المدرب الكرواتي دراغان سكوتشيتش، إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأتى التأهل، وهو السادس في تاريخ "تيم ملي" والثالث تواليا، بالفوز على العراق 1-صفر ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية، وذلك على ملعب آزادي في طهران.

وأقيمت المباراة بحضور عدد من المشجعين قدّر بنحو عشرة آلاف، بينهم نساء، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.