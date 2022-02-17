محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا

سجل النجم المصري ولاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، رقما تاريخيا في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في إنتر ميلان، مساء أمس الأربعاء، على أرض ملعب سان سيرو ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ" للموسم الحالي 2021 - 2022.

وأكدت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات ومعطيات كرة القدم أن محمد صلاح أصبح ثاني لاعب يسجل أمام كل من ميلان وإنتر في نفس موسم دوري أبطال أوروبا، بعد بيتر كراوتش في موسم 2010-2011.

ومما يذكر أن ليفربول الإنجليزي وضع قدما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

ولم يتمكن الفريقان من هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يشهد الشوط الثاني هدفي اللقاء بتوقيع البديل البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، والنجم الدولي المصري، محمد صلاح، في الدقيقتين 75 و83.

وزاد صلاح رصيده التهديفي في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي إلى 8 أهداف، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بفارق هدفين فقط خلف الإيفواري، سيباستيان هيلر، نجم أياكس أمستردام الهولندي المتصدر.

والهدف الذي أحرزه نجم منتخب مصر هو الثاني في لقائه السادس ضد إنتر، بعدما سبق له التسجيل في مرمى الفريق الملقب بـ"لأفاعي" عندما كان لاعبا ضمن صفوف فيورنتينا الإيطالي موسم 2014 - 2015. وهو ثاني أهداف محمد صلاح هذا الموسم في دوري الأبطال على ملعب "سان سيرو"، الذي استضاف لقاء الأمس، بعدما سبق له أن هز شباك ميلان الإيطالي في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة.

هذا، ويكفي ليفربول الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي يقام بملعب "آنفيلد" في 8 آذار/ مارس المقبل، للصعود إلى دور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات. وفي المقابل، يتعين على الإنتر، الفوز بفارق ثلاثة أهداف في لقاء العودة، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة التي أحرز لقبها 3 مرات.