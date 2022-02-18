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ليفربول يتلقى صدمة قبل مواجهة تشيلسي

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 09:32

ليفربول يتلقى صدمة قبل مواجهة تشيلسي
البرتغالي ديوغو جوتا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول تلقى صدمة قبل مواجهة نظيره تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي.

وسيلتقي الفريقان في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" يوم الأحد 27 شباط/فبراير الجاري.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا يعاني من إصابة في الكامل، تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميلان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واضطر المدرب الألماني يورعن كلوب لاستبدال جوتا بين الشوطين، حيث دفع بالبرازيلي روبرتو فيرمينو بدلًا منه.

وتشير التقارير إلى تورم كاحل غوتا، الذي خضع لفحوصات طبية صباح الخميس قبل السفر عائدًا مع الفريق إلى ليفربول.

وهناك مخاوف حول تعرض غوتا لتمزق في أربطة الكاحل، مما استوجب وضع قدمه في حذاء واقٍ، واستبعاده من مواجهة نورويتش في الدوري الإنجليزي، غدا السبت.

كما تحوم الشكوك حول قدرة اللاعب على اللحاق بمواجهة ليدز التالية، لكن ليفربول لا يستبعد تعافيه قبل المواجهة المرتقبة ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة.

وسيكون أفضل سيناريو بالنسبة للريدز، هو أن تكون الإصابة مشابهة للتي تعرض لها أليكس أوكسليد تشامبرلين أمام برينتفورد في كانون الثاني/يناير الماضي، والتي تعافى منها بعد أسبوع فقط.

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#ليفربول
#ديوغو جوتا
#تشيلسي

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