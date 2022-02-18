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مانشستر يونايتد يراقب مدربا جديدا

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 09:37

مانشستر يونايتد يراقب مدربا جديدا
المدرب الإنجليزي جراهام بوتر (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أنه طرح اسم مدرب جديد لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلفا للألماني، رالف رانجنيك، بداية من الموسم الكروي القادم.

ووفقا لصحيفة "تيليغراف"، فإن مدرب برايتون، جراهام بوتر، انضم لقائمة المرشحين للإشراف على مانشستر يونايتد.

ويراقب الشياطين الحمر، جراهام بوتر، البالغ من العمر 46 عامًا، والذي يقدم مستويات مميزة مع برايتون.

وكان ماوريسيو بوكيتينو وإريك تن هاج، أبرز المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد، خلفًا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك.

لكن "تيليغراف" أشارت إلى قيام مسؤولي الشياطين الحمر بإقحام اسم بوتر في القائمة، بعد إعجابهم بأداء فريقه أمام المان يونايتد مساء الثلاثاء.

وسيطر برايتون على الشوط الأول، متفوقًا على يونايتد، وكان قريبًا من التسجيل، قبل تمكن مانشستر من تسجيل هدفين، بجانب طرد المدافع لويس دانك.

وارتبط اسم جراهام بوتر بتدريب توتنهام بعد إقالة جوزيه مورينيو ونونو إسبيريتو سانتو، قبل قدوم أنطونيو كونتي.

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#جراهام بوتر
#مانشستر يونايتد
#رالف رانجنيك

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