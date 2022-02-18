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مدرب باريس سان جيرمان: ميسي هو كرة القدم

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 16:46

مدرب باريس سان جيرمان: ميسي هو كرة القدم
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، دعمه لمواطنه ليونيل ميسي بعد ركلة الجزاء الضائعة التي سددها في مباراة ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت المباراة عن فوز سان جيرمان بهدف مقابل لا شيء لريال مدريد، في ذهاب ثمن نهائي البطولة الأوروبية.

وبسؤاله حول مدى تأثر ميسي بإهدار هذه الركلة على ثقته بنفسه، رد بوكيتينو "لا لن تؤثر، ليو أفضل لاعب في العالم، ميسي هو كرة القدم".

وأضاف ماوريسيو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "إذا كنت تريد شرح أو تعليم كرة القدم لشخص ما، ستقول ميسي".

وكرر المدرب "لا أعتقد أن ركلة الجزاء الضائعة تؤثر على ثقة ميسي بنفسه، وإذا قال أحد أو تخيل ذلك، فهو لا يفهم كرة القدم".

وأشار إلى أن الفريق لعب بشكل جيد ويعود الفضل في ذلك إلى بصمة وأداء ميسي، مما عزز الأداء الجماعي، مضيفًا "أقولها مجددًا، ميسي هو كرة القدم".

وبسؤاله عن الصدام بين الصحافة الأرجنتينية والفرنسية بشأن ميسي، وما قاله أغويرو بأن صحف فرنسا تقتل ليو، راوغ بوكيتينو، الحاضرين في المؤتمر بقوله "لم أر شيئا، ولم أقرأ ما تردد، لا أعرف مصدر هذه الاختلافات".

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#باريس سان جيرمان
#ماوريسيو بوكيتينو
#ليونيل ميسي

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