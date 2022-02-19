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أليغري يثير غضب جماهير يوفنتوس

تاريخ النشر: 19/02/2022 - 17:29

أليغري يثير غضب جماهير يوفنتوس
المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، أثار غضب جماهير الفريق بعد التعادل أمام تورينو بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الكالتشيو.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا، فإنه رغم تقدم يوفنتوس بهدف عن طريق ماتياس دي ليخت، إلا أن الفريق فشل في السيطرة على المباراة، مما سمح لتورينو بتسجيل هدف التعادل.

وأشار إلى أن أليغري تعرض لانتقادات شديدة، هذا الموسم، من قبل جماهير السيدة العجوز، حيث اشتكى الكثيرون من أسلوبه الدفاعي والسلبي.

ورغم التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش، المهاجم القادم من فيورنتينا، إلا أنه لم يتغير أي شيء.

يذكر أن يوفنتوس يستعد لمواجهة مضيفه فياريال الإسباني، على ملعب لا سيراميكا الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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#يوفنتوس
#ماسيمليانو أليغري
#الدوري الإيطالي

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