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ما سبب تأخر تعافي نيمار من الإصابة؟

تاريخ النشر: 19/02/2022 - 17:24

ما سبب تأخر تعافي نيمار من الإصابة؟
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى سبب تأخر عودة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من العودة للعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل أساسي بعد الإصابة التي تعرض لها.

وأصيب نيمار بالتواء في كاحله الأيسر وإصابة أخرى في الأربطة، ما أجبره على الغياب عن الملاعب نحو 3 شهور.

وحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنه كان محددًا أن يعود نيمار إلى الملاعب قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعدة أسابيع، لكن اللاعب البرازيلي عاد أمام الميرنغي، وشارك بديلًا في الشوط الثاني من اللقاء.

وكشف أحد المقربين من نيمار للصحيفة الفرنسية، أن طول فترة التعافي التي منحها النادي للاعب تعود إلى تعرض الأخير لكسر بسيط أثناء فترة الإصابة.

ودخل نيمار قائمة سان جيرمان لمباراة نانت المقرر لها مساء اليوم السبت على ملعب "لا البوجوار" ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الفرنسي، ومن المتوقع أن يكون اللاعب البرازيلي ضمن التشكيلة الأساسية.

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#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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