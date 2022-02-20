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مانشستر سيتي يستهدف ضم لاعب برشلونة

تاريخ النشر: 20/02/2022 - 18:37

مانشستر سيتي يستهدف ضم لاعب برشلونة
اللاعب نيكو غونزاليس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف ضم أحد لاعبي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد نيكو مع برشلونة في صيف 2024، وهو يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن مدرب السيتي، بيب غوارديولا، مُصر على إحضار اللاعب نيكو غونزاليس إلى ملعب الاتحاد، رغم صعوبة موافقة برشلونة على رحيله، وارتفاع قيمة الشرط الجزائي.

ويعد نيكو ورقة لا غنى عنها في تشكيل برشلونة، حيث شارك مع الفريق في 28 مباراة هذا الموسم، ونال ثقة تشافي هيرنانديز، في وقتٍ قصير.

من جهته، ينوي برشلونة بدء التفاوض مع نيكو على تجديد عقده لما بعد 2024، حيث يثق في أن اللاعب سيبقى في "كامب نو" حتى هذا التاريخ على الأقل.

وكان برشلونة قد عقد صفقتين من صفوف مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة، الأولى هي إريك غارسيا في الصيف الماضي، والثانية كانت فيران توريس في الميركاتو الشتوي الأخير.

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#مانشستر سيتي
#نيكو غونزاليس
#برشلونة

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