مانشستر يونايتد يلحق الخسارة بليدز يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الفوز على مضيفه ليدز يونايتد برباعية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين هاري ماغوير وبرونو فيرنانديز وفريد وأنتوني إلانغا، في المقابل سجل هدفي ليدز يونايتد اللاعبين رودريغو ورافينها.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 46 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر.

مجريات المباراة:

أتت الفرصة الأولى في المباراة في الدقيقة الخامسة لصالح ليدز، بعدما تلقى هاريسون بينية داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مباشرة على الطائر، مرت إلى جوار القائم.

ورد اليونايتد في الدقيقة العاشرة، بتسديدة أرضية قوية من بوجبا من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، أمسك بها ميلييه على مرتين.

وعاد ليدز للظهور من جديد في الدقيقة 22، بتسديدة قوية من فورشاو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، تألق دي خيا في التصدي لها.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 26، بعدما توغل بوجبا في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء بعد التلاعب بفورشاو، مرسلًا كرة عرضية أرضية داخل منطقة الـ6 ياردات تجاه رونالدو، الذي سدد كرة تألق ميلييه في التصدي لها.

وفي الدقيقة 33، تلاعب بوجبا بالثنائي فورشاو وأيلانج، قبل أن يمهد الكرة على حدود المنطقة لفيرنانديز، والذي سدد كرة مقوسة أبعدها ميلييه إلى ركلة ركنية.

وافتتح مانشستر التسجيل في الدقيقة 34 من تلك الركنية، بعدما ارتقى ماجواير لعرضية من شاو، مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك.

وكاد اليونايتد أن يضيف الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 38، بتسديدة قوية من سانشو من داخل المنطقة، ذهبت أعلى العارضة.

وأضاف اليونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 45، بعد عرضية مميزة من سانشو، تابعها فيرنانديز برأسية مميزة سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدفين دون رد.

وبدأ اليونايتد الشوط الثاني بقوة، وذلك من خلال تسديدة أرضية عبر سانشو من داخل المنطقة في الدقيقة 47، أمسك بها ميلييه.

ونجح رودريجو في تقليص الفارق لليدز في الدقيقة 53، بعدما أرسل عرضية خادعة من الجانب الأيسر، توجهت في شكل تسديدة ساقطة باغتت دي خيا وسكنت الشباك.

وسرعان ما سجل ليدز هدف التعادل في الدقيقة 54، بعدما أرسل جيمس عرضية أرضية داخل منطقة الـ6 ياردات، تابعها رافينيا بتسديدة مباشرة في شباك دي خيا.

وكاد ليدز أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 61، وذلك بتسديدة أرضية من جيلهاردت من داخل المنطقة، أمسك بها دي خيا.

ونجح اليونايتد في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 70، بعدما مرر سانشو الكرة إلى فريد داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية في الزاوية الضيقة، سكنت شباك ميلييه.

ومن هجمة سريعة انطلق سانشو في الجانب الأيسر مراوغًا 3 لاعبين من ليدز في الدقيقة 72، ليمهد الكرة لإيلانجا الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة ضعيفة أمسك بها ميلييه بسهولة.

وأنقذ دي خيا مانشستر من التعادل، بعدما تصدى لتسديدة أرضية من كليخ من داخل المنطقة في الدقيقة 75.

وأضاف اليونايتد الهدف الرابع في الدقيقة 89، بعدما تلاعب فيرنانديز بدفاع ليدز ممررًا الكرة إلى إيلانغا داخل المنطقة، ليسدد بدوره كرة أرضية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر (4-2).