مبابي يحدد شروطه للبقاء مع سان جيرمان

تطرقت تقارير صحفية إلى آخر المستجدات المتعلقة بمصير النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مع فريقه باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" عقب نهاية الموسم الجاري، وربطت تقارير اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني بشكل مجاني في الصيف.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد وضع مبابي شروطًا لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي يرغب في أن يكون النجم الأول للفريق، ولا يتم الاعتماد عليه في أيٍ من المراكز، التي لن يشارك فيها الثنائي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، بالإضافة لوضعه كمنفذ ركلات الجزاء الأول في الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن مبابي يرى أن التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس، لم يكن ذا أهمية بالنسبة له أو للفريق، خصوصًا أن هذا المكان يحتاج إلى عناصر تستطيع قيادة الفريق لتحقيق دوري الأبطال، أما راموس فلا يتماشى حاليًا مع هذا الطموح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مبابي غاضب من غياب الانضباط عن النادي، كما يرغب في إنهاء الامتيازات التي يتمتع بها، بعض لاعبي أميركا الجنوبية على وجه الخصوص.

تأتي هذه التقارير، في ظل الضغط الكبير على اللاعب من أجل تجديد تعاقده، وسط أنباء عن تدخل الرئيس الفرنسي بنفسه إيمانويل ماكرون، لإقناع اللاعب بالبقاء في فرنسا مع باريس الذي تشير تقارير إلى أنه مستعد لدفع مليون إسترليني أسبوعيا للاعب لإقناعه بالتجديد.

يذكر أن مبابي سبق وأن اعترف برغبته في الانتقال لريال مدريد، في الصيف الماضي، حيث حاول الميرنغي ضمه بالفعل، لكن باريس سان جيرمان تمسك ببقائه.