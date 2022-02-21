ريال مدريد يحسم موقفه بشأن مصير فينيسيوس

تطرقت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد الإسباني يستهدف تجديد عقده نجمه، البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال الفترة القادمة.

وذكر خبير الانتقالات الشهير، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "ريال مدريد سيقدم عقدًا جديدًا لفينيسيوس جونيور كما هو متوقع".

وتابع "الجميع داخل الفريق الملكي، يرحب بتقديم عقد طويل الأمد للنجم البرازيلي، وعلى رأسهم رئيس النادي، فلورنتينو بيريز".

وأضاف "العقد الجديد المحتمل لفينيسيوس، متوقع أن يكون حتى حزيران/يونيو 2027، وسيتم مناقشة تفاصيله قريبًا".

ويرتبط فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 21 عامًا، بعقد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024.

وشارك فينيسيوس في 34 مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم بكافة المسابقات، وسجل 16 هدفًا وصنع 10 آخرين.